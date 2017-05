Fußball: HSV rettet sich im letzten Augenblick

Der Hamburger SV hat am letzten Spieltag der deutschen Bundesliga buchstäblich im letzten Augenblick den Klassenerhalt gerettet. Im Finish des direkten Duells mit dem VfL Wolfsburg jubelten die Hamburger gestern über das entscheidende Tor. Die Wolfsburger müssen nun in die Relegation. Das große Finale in Deutschland sorgte aber auch sonst für jede Menge Dramatik.

