Legendärer US-Zirkus Barnum & Bailey hört auf

Fast 100 Jahre lang hat der US-Wanderzirkus Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus die Fantasie des Publikums angeregt. Heute ist „The Greatest Show on Earth“ in Long Island ein letztes Mal zu sehen.

Vor zwei Jahren stellte das 1919 entstandene Unternehmen nach langjährigen Protesten von Tierschützern seine Elefantenshows ein - was das Sinken der Zuseherzahlen noch einmal beschleunigte.

Der Mythos des Zirkus lebt in seinen Geschichten weiter - vom längsten privaten Zug der USA bis zu Igor Strawinskys Ballett für Tänzerinnen und Elefanten.

