Malta weist Kritik an Steuerpraktiken zurück

Maltas Regierungschef Joseph Muscat hat Medienberichte über mutmaßlich zweifelhafte Steuerpraktiken europäischer Konzerne in seinem Land zurückgewiesen. „Nichts in den Malta-Dateien ist wirklich geheim“, sagte Muscat gestern mit Blick auf die Enthüllungen in Medien vor Journalisten in Valletta. „Behauptungen über Offshore-Unternehmen in Malta sind sachlich falsch“, so der Ministerpräsident des kleinen EU-Mitgliedslandes.

Das Recherchenetzwerk European Investigative Collaboration (EIC) hatte in den vergangenen Monaten zwei Datensätze, als Malta Files bekannt geworden, ausgewertet. Darin sind Personen und Körperschaften aufgeführt, die Verbindungen zu 53.247 in Malta registrierten Unternehmen haben. Laut „Kurier“ befinden sich auf der Liste auch 2.553 Einträge zu zum Teil prominenten Österreichern.

So betreibt die AUA auf Malta eine Gesellschaft für Leasingflugzeuge, der Caterer Do&Co besitzt gleich mehrere Unternehmen. Raiffeisen-Banker Herbert Stepic und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer firmieren als Aufsichtsräte von Novia Management. Von den heimischen Banken ist die Tiroler Sparkasse Schwaz vertreten. Das Finanzministerium hat die Daten offenbar ebenfalls und prüft diese derzeit.