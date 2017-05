Stadterneuerung vertreibt Mauersegler in Wien

Mauersegler haben es gar nicht mehr so leicht, einen Nistplatz zu finden. Die Vögel brüten am liebsten in alten Gemäuern, die werden aber zunehmend saniert. Die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien hat deshalb eine Such- und Zählaktion gestartet.

