Frontalcrash in Vorfeld von Kärntner GTI-Treffen

Das GTI-Vortreffen beschäftigt die Kärntner Polizei zwischen dem Wörthersee und dem Faaker See. Die Nacht sei unruhig verlaufen, heißt es etwa aus Villach. In Reifnitz kam es am Abend zu einem Frontalzusammenstoß.

