Kremser Forum Frohner würdigt Werner Hofmann

Das Forum Frohner in Krems-Stein (Niederösterreich) zeigt seit heute die Ausstellung „Hommage an Werner Hofmann – Biennale des Jeunes Paris 1967“. Es ist eine Suche nach den Spuren einer Schau, die vor 50 Jahren in Paris gezeigt wurde.

