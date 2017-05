Bundesliga: Rapid gegen Sturm mit neuer Offensivkraft

Mit dem Abstieg will der SK Rapid Wien nichts mehr zu tun haben. Vielmehr soll in den verbliebenen Spielen in der tipico-Bundesliga ausreichend Selbstvertrauen für das Cupfinale gegen Meister Red Bull Salzburg getankt werden. Den Anfang macht am Sonntag (16.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) der Heimschlager gegen Sturm Graz. Selbstbewusst gab sich Coach Goran Djuricin, der seine Mannschaft offensiv wieder in der Spur sieht. „Wir sind kreativer, wir sind torgefährlicher und schießen mehr Tore, was das Wichtigste ist im Fußball“, sagte der Wiener.

