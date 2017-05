Erstmals Kampfabstimmung um WHO-Spitzenposten

Mit einem scharfen Schlagabtausch geht das Gerangel um den Spitzenposten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die letzte Runde. Erstmals in der fast 70-jährigen Geschichte der Organisation haben sich die 194 Mitgliedsländer nicht im Voraus auf einen Kandidaten geeinigt. Am Dienstag kommt es deshalb zur Kampfabstimmung. Der Gewinner tritt das Amt am 1. Juli an.

Kandidaten sind der äthiopische Ex-Gesundheits- und Außenminister Tedros Adhanom Ghebreyesus (52), der britische Arzt und UNO-Berater David Nabarro (67) und die pakistanische Kardiologin Sania Nishtar (54). Tedros galt als Favorit, weil nie ein Afrikaner an der Spitze der Organisation stand und die Afrikanische Union als größter Mitgliedsblock hinter ihm steht.

Reformen nötig

Ein Unterstützer Nabarros warf Tedros aber vergangene Woche vor, Cholera-Ausbrüche in Äthiopien vertuscht zu haben. Nabarro selbst distanzierte sich davon. Tedros wies den Vorwurf zurück und sprach von einer Schmierenkampagne.

Die Mitgliedsländer hoffen auf frischen Wind, nachdem das Vertrauen in die WHO unter Generaldirektorin Margaret Chan aus Hongkong wegen der schleppenden Reaktion bei der Ebola-Krise stark erschüttert wurde. Alle Kandidaten haben große Reformen versprochen. Zur Jahrestagung, die morgen in Genf beginnt, werden 4.000 Teilnehmer erwartet.