Gespanntes Warten auf Trumps Islam-Rede

US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch in Saudi-Arabien in einer mit Spannung erwarteten Grundsatzrede die arabischen Staaten zum Kampf gegen „die Krise durch den islamischen Extremismus“ aufrufen. In heute vorab veröffentlichten Auszügen hieß es, der Kampf werde „nicht zwischen verschiedenen Religionen, verschiedenen Glaubensgemeinschaften oder verschiedenen Zivilisationen“ geführt, sondern sei „ein Kampf zwischen Gut und Böse“.

Auf der einen Seite stünden „barbarische Verbrecher, die menschliches Leben auslöschen wollen“, auf der anderen die „anständigen Menschen aller Religionen, die es schützen wollen“.

„Ehrlich der Krise stellen“

„Das bedeutet, sich ehrlich der Krise durch den islamischen Extremismus zu stellen und den islamischen Terrorgruppen, die davon inspiriert werden“, erklärt Trump den Auszügen zufolge weiter. Alle müssten zusammenstehen „gegen die Ermordung von unschuldigen Muslimen, die Unterdrückung von Frauen, die Judenverfolgung und das Abschlachten von Christen“.

Der Terrorismus habe sich über die ganze Welt verbreitet. „Aber der Weg zum Frieden beginnt hier, auf diesem uralten Boden, diesem heiligen Land. Die Staaten des Nahen Ostens können nicht darauf warten, dass die Macht Amerikas diesen Feind für sie zermalmt.“

Mit Spannung wird erwartet, ob Trump bei seiner Rede seine umstrittene Formulierung „radikaler islamischer Terrorismus“ aus dem Wahlkampf anbringen würde. In den zunächst veröffentlichen Auszügen fand sie sich nicht.

Ivanka Trump fordert mehr Frauenrechte

Die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, forderte indes mehr Frauenrechte in Saudi-Arabien. Die 35-Jährige sagte vor Vertreterinnen des sunnitischen Königreichs, in den vergangenen Jahren habe es ermutigende Fortschritte in dem Land gegeben. „Es gibt aber noch viel zu tun“, betonte Trump. „Freiheiten und Chancen müssen weiter erkämpft werden.“ Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. In der Öffentlichkeit sollen sie sich von Kopf bis Fuß verschleiern. Ivanka Trump zeigte sich den Fotografen im Königspalast dagegen mit offenen Haaren.

Trump redet auch mit Katar über Waffendeal

Zuvor hatte Donald Trump am zweiten Tag seines Besuchs in Saudi-Arabien Staatsführer der arabischen Welt getroffen. Einmal mehr ging es dabei, etwa mit Katar, auch um Waffengeschäfte. Die USA und Saudi-Arabien hatten bereits gestern in Riad ein Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Saudi-Arabien sogar Waffen im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar aus den USA kaufen.

