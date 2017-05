Bundesliga: Stand bei Rapid - Sturm

Mit dem Abstieg will Rapid nichts mehr zu tun haben. Vielmehr soll in den verbliebenen Spielen in der Bundesliga ausreichend Selbstvertrauen für das Cupfinale gegen Meister Red Bull Salzburg getankt werden. Den Anfang macht derzeit der Heimschlager gegen Sturm Graz.

