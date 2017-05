Fußball: Juve verlängert Meister-Abo

Juventus Turin hat heute in der Serie A in der vorletzten Runde mit einem klaren Heimsieg gegen Crotone den sechsten Meistertitel in Folge unter Dach und Fach gebracht. Nach dem Sieg im italienischen Cup am Mittwoch ist es für die „Alte Dame“ bereits der zweite Titel in dieser Saison.

