Letzte Rebellen aus syrischer Stadt Homs abgezogen

Nach dem Abzug der letzten Rebellen ist die syrische Stadt Homs wieder voll unter Kontrolle der Regierung. Wie ein AFP-Korrespondent vor Ort berichtete, brachten heute rund 50 Busse die Kämpfer und ihre Familien aus dem Stadtteil Waer, einer früheren Rebellenhochburg. Dem Konvoi schlossen sich 30 Lastwagen an, die das Hab und Gut der Rebellen transportierten.

Den Kämpfern aus Homs wurde sicheres Geleit in andere von der Opposition kontrollierte Gebiete zugesagt. „Es gibt keine Waffen oder Bewaffnete mehr in Waer“, sagte der Provinzgouverneur von Homs, Talal Barasi, zu AFP. „Wir können Homs zur sicheren Stadt erklären.“ Am Wochenende hatte der Gouverneur die Zahl der Abreisenden auf 3.000 beziffert, unter ihnen seien 700 Kämpfer.

Russische Soldaten im Einsatz

Die von Russland beaufsichtigte Evakuierung der zuvor von Rebellen kontrollierten Gebiete von Homs begann vor rund zwei Monaten und gilt nun als abgeschlossen. In der früheren Rebellenhochburg Waer sollen nun mehrere hundert russische Soldaten für Ordnung sorgen. Der syrischen Regierung zufolge sind die Räumungsaktionen der beste Weg zur Beendigung der Kampfhandlungen.

Für die Opposition sind sie durch Bombardierungen und Belagerungen erzwungene Maßnahmen. Ihre Mitglieder stufen sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Die UNO bezeichnet erzwungene Evakuierungen als Zwangsumsiedlungen.