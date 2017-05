Jubiläumsgipfel der Schwarzmeer-Anrainer in Türkei

In Istanbul findet heute ein Jubiläumsgipfel der Organisation der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation (BSEC) statt. An dem Forum in der Bosporus-Metropole nimmt neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan der russische Regierungschef Dmitri Medwedew teil.

Die regionale Wirtschaftsunion war im Juni 1992 auf Initiative der Türkei gegründet worden und feiert nun ihr 25-jähriges Bestehen.

Der Organisation mit Sitz in Istanbul gehören neben den Schwarzmeer-Anrainerstaaten auch mehrere Balkan-Länder und Griechenland an. Die zwölf Mitglieder haben über die Jahre zahlreiche gemeinsame Institutionen geschaffen, um ihre Kooperation in Bereichen wie Handel, Energie, Finanzen, Kriminalität und Gesundheit zu fördern.