Freies Spiel der Kräfte: Schelling kritisiert Kern

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat gestern in der ORF-„Pressestunde“ vor dem von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) angekündigten freien Spiel der Kräfte gewarnt. Er halte davon „gar nichts“ und erinnerte an September 2008, als in ähnlicher Situation von allen Parteien eine Reihe von Wahlzuckerln beschlossen wurde, die das Budget noch heute stark belasten würden. Schelling betonte auch, dass die ÖVP die SPÖ gemäß dem Koalitionsübereinkommen „nicht überstimmen“ werde - zumindest solange die SPÖ umgekehrt die ÖVP nicht überstimme.

