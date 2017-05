Besuch in Jerusalem und Bethlehem

US-Präsident Donald Trump steht nach dem Versuch, sein Verhältnis zu Muslimen zu verbessern, am Montag die nächste diplomatische Bewährungsprobe bevor: Er kommt nach Israel und in die Palästinensergebiete und wird versuchen, in einem der schwierigsten Konflikte zu vermitteln. Die Anspannung bei Israelis und Palästinensern ist hoch, denn sie wissen nicht, was sie erwartet.

