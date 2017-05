Brasilien: Proteste und Rücktrittsforderungen an Temer

Vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals haben Demonstranten in Brasilien den Rücktritt von Präsident Michel Temer gefordert. Zu Protestaktionen kam es gestern etwa in Sao Paulo und in Rio de Janeiro, wo sich Hunderte Menschen versammelten und Transparente mit dem Spruch „Temer raus!“ in die Höhe hielten.

AP/Andre Penner

Die Demonstrationen waren aber kleiner als im vergangenen Jahr, als viele Menschen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Temers Vorgängerin Dilma Rousseff forderten.

Brisante Tonaufnahme

Die jetzigen Korruptionsermittlungen werden bereits seit drei Jahren gegen Politiker und Wirtschaftsvertreter geführt. Vorläufiger Höhepunkt war die Veröffentlichung einer Tonaufnahme, in der offensichtlich Temer zu hören ist, wie er die Zahlung von Schweigegeld an einen inhaftierten Abgeordneten billigt. Der Staatschef selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen und den Chef des Fleischkonzerns JBS beschuldigt, die Aufnahme manipuliert zu haben.

Temers Regierung versucht, eine Rezession zu bekämpfen. Wegen des Skandals sinkt allerdings die Zustimmung zu geplanten Reformen. Investoren sind verunsichert: Auf den Aktienmärkten kam es jüngst zu starken Kursverlusten.