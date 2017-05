Drake räumt bei Billboard Awards ab

Der kanadische Rapper Drake (30) hat bei den Billboard Music Awards 13 Preise abgeräumt - so viele wie noch kein Künstler zuvor. Der Musiker („One Dance“) bekam gestern Abend (Ortszeit) in Las Vegas unter anderem die Auszeichnungen für den besten Künstler, das beste Rap-Album und seine Tournee. Auch Beyonce (35) und das Duo Twenty One Pilots gehörten zu den mehrfachen Gewinnern.

APA/AP/Mark Ralston

Icon Award für Cher

Einen denkwürdigen Auftritt lieferte Musiklegende Cher, die den Icon Award überreicht bekam. Die 71-Jährige trug bei ihrem Hit „Believe“ ein nur aus dünnen, silbernen Ketten bestehendes Oberteil und deckte eine ihrer Brüste lediglich mit einer herzförmigen Paillette ab.

APA/AFP/Ethan Miller

Beim Klassiker „If I Could Turn Back the Time“ zeigte sie sich mit langer, schwarz gelockter Perücke, Lederjacke und einem halb-durchsichtigen, schwarzen Bodysuit. Ein ähnliches Outfit hatte sie 1989 im Musikvideo zur Single getragen.

Seit 1990 werden die Billboard Music Awards jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen.