200 Jahre Parkinson-Krankheit

1817 hat der britische Arzt James Parkinson in einem Essay erstmals die Schüttellähmung beschrieben - jene Krankheit, der man später seinen Namen gab. Was man damals über die Erkrankung dachte und was sich seitdem getan hat, beleuchtet heute eine Veranstaltung in Wien.

