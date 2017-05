Immer mehr verzichten in Wien auf Auto

Wien ist das einzige Bundesland, in dem im Vorjahr die Bevölkerungszahl stärker gestiegen ist als die Anzahl der Autos, so eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich(VCÖ). In acht Bezirken ging auch die Zahl der Autos trotz Bevölkerungswachstums zurück.

