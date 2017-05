Flixbus übernimmt Angebot

Die ÖBB trennen sich von ihrem Fernbusunternehmen Hellö. Nicht einmal ein Jahr nach dem Start des Angebots geht die Sparte an den deutschen Konkurrenten Flixbus. Bis Ende Juli solle der Verkauf abgewickelt sein, teilten die ÖBB am Montag mit. Zuvor war in Medienberichten noch über eine Kooperation zwischen Hellö und Flixbus gemutmaßt worden. Am Ende entschieden sich die Bundesbahnen aber offensichtlich, gleich ganz die Reißlinie zu ziehen.

Lesen Sie mehr …