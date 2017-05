Türkei: Massenprozess gegen mutmaßliche Putschisten

In der Türkei hat heute ein neuer Massenprozess gegen mehr als 200 mutmaßliche Beteiligte des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli 2016 begonnen. Den 221 Angeklagten, unter ihnen 26 Generäle, wird die „Ermordung von 250 Menschen“, „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ und „Verletzung der Verfassung“ vorgeworfen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Von den Angeklagten sind 200 in Untersuchungshaft, neun unter Auflagen in Freiheit und zwölf auf der Flucht, unter ihnen der von der Regierung für den Putsch verantwortlich gemachte islamische Prediger Fethullah Gülen.

Gülen lebt seit Jahren im Exil in den USA und bestreitet jede Beteiligung. Der Prozess fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen in einem extra gebauten Gerichtssaal des Gefängnisses Sincan bei Ankara statt.

Demonstranten fordern Todesstrafe

Bei ihrer Ankunft im Gericht wurden die Angeklagten von Dutzenden schreienden Demonstranten empfangen, die nach der Todesstrafe riefen. Die prominentesten Angeklagten waren der frühere Chef der Luftwaffe, Akin Öztürk, der frühere General Mehmet Disli, dessen Bruder ein Abgeordneter der regierenden AK-Partei ist, sowie Ali Yazici, ein früherer Militäradjutant von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Die Regierung macht für den Umsturzversuch die Bewegung von Gülen verantwortlich, einem früheren Verbündeten Erdogans, mit dem er sich 2013 überwarf. Ankara startete nach dem Umsturzversuch eine beispiellose Welle von Entlassungen im Staatsdienst, in deren Verlauf mehr als 100.000 Menschen entlassen und mehr als 47.000 Menschen festgenommen wurden.

Hungerstreikende festgenommen

In Ankara wurden indes einem Medienbericht zufolge zwei Demonstranten festgenommen, die seit 75 Tagen mit einem Hungerstreik gegen ihre Entlassung aus dem Staatsdienst protestieren. Die Lehrerin Nüriye Gülmen und der Dozent Semih Özakca seien in ihren Wohnungen in Haft genommen worden, berichtete der Nachrichtensender NTV. Die Gründe für die Festnahme seien nicht klar.

Ihre Anwälte und Özakcas Ehefrau Esra hätten versucht, die Festnahme zu verhindern, seien jedoch selbst festgenommen worden, berichtete NTV. „Nieder mit dem Faschismus! Lang lebe unser Hungerstreik-Widerstand! Wir wollen unsere Jobs zurück! Wir haben uns nicht ergeben und werden uns nicht ergeben“, schrieb Gülmen auf Twitter. Sie hatte zuletzt deutlich an Gewicht verloren und war stark geschwächt.