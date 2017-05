Schulautonomie: Hammerschmid drängt auf Umsetzung

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) drängt auf die Umsetzung des Schulautonomiepakets - und zwar im Ganzen. Es mache keinen Sinn, Teile, für die eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, herauszunehmen und nur den Rest zu beschließen, sagte die Ministerin heute bei einer Pressekonferenz. An ÖVP-Chef Sebastian Kurz appellierte sie, sich hinter das Paket zu stellen.

Derzeit arbeite man daran, das Verhandlungsergebnis mit der Gewerkschaft endgültig in Gesetzesform zu gießen, betonte Hammerschmid. Die Lehrervertreter wiederum warten auf das Vorliegen des Gesamtpakets, so der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD, Paul Kimberger, zur APA. Wenn sämtliche Texte vorlägen, werde man diese in den Gremien diskutieren. Nach derzeitigem Stand sei das frühestens nächste Woche der Fall. Aber eines sei auch klar: Die Entscheidung über das Paket falle auf politischer Ebene.

Appell an Kurz

Hammerschmid geht davon aus, dass die Zustimmung der ÖVP zum Paket nach wie vor steht. Wirtschaftsminister Harald Mahrer habe stets betont, die Schulautonomie umsetzen zu wollen, auch von Bildungssprecherin Brigitte Jank gebe es keine entgegengesetzten Signale. Aus Mahrers Büro hieß es auf APA-Anfrage: „Unser Ziel ist immer noch ein Beschluss.“ Es liege aber nun (aufgrund der Zweidrittelerfordernis, Anm.) bei den Grünen und der FPÖ, das Vorhaben zu unterstützen.

Die Ministerin forderte aber auch vom neuen ÖVP-Chef eine Festlegung: „Ich appelliere an Sebastian Kurz, jetzt Farbe zu bekennen und sich hinter das Paket zu stellen, das seine ÖVP im letzten Jahr intensiv mit uns gestaltet und verhandelt hat.“ Es wäre „zutiefst fahrlässig und verantwortungslos, dieses Thema nicht mehr anzugreifen und durchs Parlament zu bringen“.

ÖVP hält an Umsetzung fest

Einem Aufschnüren des Pakets aufgrund der nötigen Zweidrittelmehrheit für einen Teil der Gesetze erteilte Hammerschmid eine Absage: Sämtliche Regeln spielten stark zusammen und seien miteinander verzahnt. Man könne daher nicht den einen oder anderen Teil herausnehmen - „sonst passt es nicht mehr zusammen“.

Aus der ÖVP hieß es, man halte an der Umsetzung des Schulautonomiepakets fest. „Wir haben immer betont, dass wir bis Sommer die fertigen Punkte des Regierungsprogramms umsetzen wollen. Das gilt auch für die Schulautonomiefrage“, hieß es aus dem Büro des designierten ÖVP-Chefs und Außenministers Sebastian Kurz.