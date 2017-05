Pkw in Mürz gestürzt: Polizist doppelter Lebensretter

Ein Polizist ist heute in der Steiermark zum doppelten Lebensretter geworden: Er sah mit an, wie ein Pkw bei Kapellen in die Mürz stürzte, und befreite die beiden Insassen aus dem Fahrzeug.

