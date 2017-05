Eishockey: „King Henrik“ als Schwedens großer WM-Held

Schweden verdankt seinen zehnten Eishockey-WM-Titel vor allem einem Mann: Torhüter Henrik Lundqvist brachte gestern Abend im Finale in Köln die Kanadier zur Verzweiflung und rettete dem „Tre Kronor“-Team damit den Sieg nach Penaltyschießen. Der von den Fans seines NHL-Clubs New York Rangers zum „King Henrik“ geadelte 35-Jährige wurde in Schweden mit Lobeshymnen überhäuft.

