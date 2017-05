Führungswechsel bei Ford: Jim Hackett neuer Chef

Neuer Chef des US-Autoherstellers Ford wird der bisherige Chef der Sparte für autonomes Fahren, Jim Hackett. Er löst Mark Fields ab, der das Unternehmen verlässt, wie Ford heute mitteilte. Mit dem Führungswechsel solle Ford zukunftsfähig gemacht werden.

Talfahrt an der Börse

Fields geriet in die Kritik, da seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren der Kurs der Aktie um 40 Prozent einbrach. Vorbörslich notierten Ford-Aktien nach Bekanntgabe des Führungswechsels, der auch andere Personalentscheidungen beinhaltet, rund zwei Prozent im Plus.

Ford is reportedly firing CEO Mark Fields https://t.co/LqXOXbwLWg pic.twitter.com/nEkpCNXybJ — Business Insider (@businessinsider) 22. Mai 2017

Als Fields Chef von Ford wurde, blühte in den USA noch das Geschäft mit Autos. Jetzt steht die Branche vor einer ungewissen Zukunft, die Verkäufe auf dem wichtigen Markt dürften Analysten zufolge in diesem Jahr leicht schrumpfen. Das macht neben Ford auch dem US-Marktführer General Motors (GM) und dem dritten großen Autokonzern aus Detroit, Fiat Chrysler, zu schaffen. Ford hinkt allerdings mit der Rendite hinter GM hinterher und fiel bei den Anlegern mit der Aussicht auf einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr in Ungnade.