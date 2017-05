Besuch der Klagemauer

US-Präsident Donald Trump hat am Montag seinen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Dabei beschwor er diesen als „seltene Gelegenheit“ zur Beilegung des Nahost-Konflikts. Zu Mittag besuchte Trump in einem symbolträchtigen Akt als erster amtierender US-Präsident die für Juden heilige Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt. Wie bereits in Saudi-Arabien, dem ersten Stopp seiner ersten Auslandsreise als Präsident, richtete er harte Worte an den Iran. Das Land müsse „mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen“ umgehend aufhören.

