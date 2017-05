SPÖ-Debatte zu möglicher Koalition mit FPÖ

Was ist für die SPÖ schwieriger: Eine Neuauflage von Schwarz-Blau oder selbst eine Koalition mit der FPÖ eingehen? Diese Frage muss sich die SPÖ derzeit stellen. In einem Kriterienkatalog sollen die Bedingungen festgelegt werden, unter denen das geschehen könnte. Und das muss jetzt schneller gehen als ursprünglich geplant. Schließlich wird am 15. Oktober neu gewählt. Im Studio dazu Josef Kalina, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

Cholera wütet im Jemen

Nach mehr als zwei Jahren blutigem Bürgerkrieg droht im Jemen nicht nur Millionen Menschen der Hungertod, jetzt fordert auch noch eine Cholera-Epidemie immer mehr Opfer. Die Infektion löst starken Durchfall und Erbrechen aus. Mehr als 300 Menschen sind in den letzten Wochen ums Leben gekommen, mittlerweile wurden knapp 30.000 Verdachtsfälle registriert und täglich werden es mehr. Besonders gefährdet sind alte Menschen und natürlich Kinder.

Massenproblem Burn-out

Die Belastungen in der Arbeit sind für fast jede dritte Arbeitnehmerin, jeden dritten Arbeitnehmer zu hoch. In einer Untersuchung der Arbeiterkammer Oberösterreich geben sie an, zumindest leicht Burn-out-gefährdet zu sein. Die Arbeiterkammer fordert mehr Engagement von Arbeitgeberseite. Experten sehen darin nur einen der Punkte, an denen angesetzt werden müsste.

ZIB 24 mit Lisa Gadenstätter, 23.35 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild