AK-Studie: Burn-out als Massenphänomen

Die Belastung in der Arbeitswelt hat Burn-out zu einem Massenphänomen werden lassen, belegt eine neue Studie der Arbeiterkammer (AK). Die Untersuchung widerlegt viele Klischees. So geht es bei Burn-out nur selten um Überlastung in „Spitzenjobs“, vielmehr um Arbeit in der Fabrik und am Bau, Pflege und andere Berufe, die Hunderttausende ausüben. Vielleicht auch deshalb können viele Betroffene kaum glauben, dass sie bereits unter Burn-out leiden - während alle anderen es schon bemerken.

