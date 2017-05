China hat erstmals „brennbares Eis“ abgebaut

China ist nach eigenen Angaben zum ersten Mal der Abbau von „brennbarem Eis" gelungen, einer Ressource, die tief im Meeresboden lagert und als neue vielversprechende Quelle zur Gewinnung von Erdgas gehandelt wird.

Nach dem Stoff, der Methanhydrat heißt, sei im Südchinesischen Meer in einer Tiefe von 1.266 Metern gebohrt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Seit Ende März seien täglich durchschnittlich 16.000 Kubikmeter Gas gefördert worden.

Methanhydrat ist vereinfacht gesagt Eis mit dem Gas Methan darin. Wegen der geringeren Temperatur und eines hohen Drucks am Meeresgrund bilden die Wassermoleküle Käfige, in denen die Methanmoleküle gefangen sind. Hält man ein Feuerzeug an die weißen Klumpen, die etwa auch in der Arktis und in Tibet in großen Mengen vermutet werden, fangen sie an zu brennen. Daher auch der Spitzname "brennbares Eis“.

China sieht mögliche „Energierevolution“

Experten gehen davon aus, dass auf der gesamten Welt etwa zehnmal so viel Gas in Methanhydrat schlummert wie in den herkömmlichen Erdgasquellen, die bisher bekannt sind. Jiang Daming, Chinas Minister für Ressourcen, nannte die erfolgreichen Bohrungen "einen großen Durchbruch", der „zu einer weltweiten Energierevolution führen könnte“.

Wissenschaftler sehen die Projekte zur Methanhydratförderung teils skeptisch und verweisen auf entsprechende Versuche Japans schon 2013, die wegen auch dauerhaft mangelnder Profitabilität wieder eingestellt wurden. Auch Umweltschützer warnen vor der Ausbeutung bisher unberührter Natur. Gerade asiatische Länder setzen indes große Hoffnungen auf Methanhydrat, weil sie selbst über geringe oder keine Ölvorkommen verfügen.