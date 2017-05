Explosion in Manchester war Anschlag

Die britische Polizei geht von einem Anschlag in Manchester aus. Der Anschlag gestern am späten Abend sei von einem Täter verübt worden, der einen Sprengsatz am Körper getragen und diesen gezündet habe, teilte die Polizei nun mit. Die Zahl der Todesopfer sei auf 22 gestiegen.