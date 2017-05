Wels: Wasserversorgung wieder hergestellt

In Wels in Oberösterreich konnte in der Nacht auf heute die Wasserversorgung zur Gänze wieder hergestellt werden. Nach einem Bruch der Zubringerleitung waren knapp 80.000 Menschen aufgefordert, Wasser zu sparen.

