Jogger rettet Frau aus Inn

Ein 48-jähriger Jogger ist gestern Abend in Braunau am Inn (Oberösterreich) zum Lebensretter geworden. Eine Spaziergängerin hatte das Gleichgewicht verloren und war in den Inn gestürzt. Das hatte der Sportler zufällig beobachtet und war sofort ins Wasser gesprungen.

