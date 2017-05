Aufräumarbeiten nach Hagelunwetter in Kärnten

Bis 2.00 Uhr haben in der Nacht auf heute die Aufräumarbeiten nach dem Hagelunwetter in Villach in Kärnten gedauert. 250 Feuerwehrleute mussten zu 130 Einsätzen ausrücken. Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at

Liezen: Hauptplatz unter Wasser

Ein heftiges Unwetter brach gestern auch über Liezen in der Steiermark herein: Große Regenmengen und Hagel setzten den Hauptplatz unter Wasser. In Kaindorf setzte ein Blitz einen Dachstuhl in Brand.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at