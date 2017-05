Mit Bagger Juwelier in Oberösterreich ausgeraubt

Für den Einbruch in einen Juwelier in Leonding (Oberösterreich) in der Nacht haben unbekannte Täter ein ungewöhnliches Fahrzeug ausgewählt: einen gestohlenen Bagger. Der Schaden ist noch unbekannt.

