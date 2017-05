Fußball: Juventus und Real im Titelrausch

Riesenjubel und grenzenlose Vorfreude haben am Sonntagabend sowohl in Turin als auch in Madrid geherrscht. Juventus und Real feierten mit Zehntausenden Fans den jeweils 33. Meistertitel der Clubgeschichte. Und beide Mannschaften brennen bereits auf das große Duell am 3. Juni in Cardiff, wenn es im Champions-League-Finale um die Krönung der Saison geht.

