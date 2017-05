Fußball: Anschlag schockiert Manchester-Clubs

Der verheerende Selbstmordanschlag in Manchester hat auch die Fußballgroßclubs der Stadt erschüttert. Sowohl Rekordmeister Manchester United als auch der Lokalrivale ManCity drückten via Soziale Netzwerke ihre Trauer und Anteilnahme aus. Der Schock in den Reihen von United überschattet auch die Vorbereitungen auf das Europa-League-Finale morgen in Stockholm.

