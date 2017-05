Kein Entweder-oder

Wirtschaftswachstum oder Umweltschutz: Auf diese Frage wird die Klimadebatte sehr häufig reduziert. Muss sie aber nicht, lautet ein Fazit aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Laut dieser würden Investitionen in den Klimaschutz in den nächsten vier Jahren die weltweite Wirtschaftsleistung um ein Prozent steigen lassen. Die - teuren - Folgen des Klimawandels einkalkuliert, sähe die Rechnung noch weitaus besser aus.

Lesen Sie mehr …