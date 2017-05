Polizei geht von Selbstmordattentäter aus

Wenige Stunden nach dem nächtlichen Terroranschlag im britischen Manchester mit 23 Toten, darunter der Täter, und Dutzenden Verletzten sucht die Polizei fieberhaft nach möglichen Komplizen. Die Polizei will nach dem Attentat auf das Konzert von Popstar Ariana Grande sichergehen, weitere Gefahren durch mögliche Mittäter auszuschließen. Die Hintergründe sind noch unklar, laut Premierministerin Theresa May glaubt die Polizei den Selbstmordattentäter identifiziert zu haben. Der Mann dürfte sich mit einem Sprengsatz am Körper in die Luft gejagt haben.

