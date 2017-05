„Harte Entscheidungen“ stehen bevor

Bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident hat Donald Trump in Israel seinen Willen zu einer Friedenslösung hervorgehoben. Sowohl Israel als auch die Palästinenser wollten Frieden, sagte Trump in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Dienstag in Jerusalem. Beide Seiten müssten harte Entscheidungen treffen. Auch werde er alles in seiner Macht Stehende dazu beitragen. Doch wie ein von ihm angestrebter „ultimativer Deal“ erreicht werden soll, sagte Trump nicht.

Lesen Sie mehr …