Tante niedergestochen: Neffe in Wien festgenommen

Die Polizei hat einen 59-jährigen Mann festgenommen. Er soll seiner Tante in einer Wohnung in Wien mit einem Messer in den Hals gestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Nach ihm wurde über eine Woche lang gesucht.

