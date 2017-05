Alitalia-Verwalter wollen Kosten um 200 Mio. Euro senken

Die von der Regierung in Rom beauftragten Sonderverwalter Enrico Laghi der finanziell angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia arbeiten an einem Plan für Ausgabenkürzungen in Höhe von 200 Mio. Euro. Damit soll der Flugbetrieb der italienischen Airline aufrecht bleiben. Laghi hofft auf Interesse seitens europäischer oder nicht europäischer Fluggesellschaften.

„Unser kurzfristiges Ziel ist die Kostensenkung, die Stabilisierung und dann die Steigerung des Umsatzes. Zugleich müssen wir die bestmögliche Lösung für den Verkauf der Alitalia finden. Die Interessenbekundungen müssen bis zum 5. Juni eintreffen“, berichtete Laghi im Interview mit der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ (Dienstag-Ausgabe).

Lufthansa doch interessiert?

Die Sonderverwalter prüfen zudem eine Klage gegen das Alitalia-Management, das die Airline in die Insolvenz geführt habe. „Sollten die Bedingungen für eine Klage wegen schlechter Unternehmensführung vorhanden sein, werden wir handeln“, so Laghi. Interessenten können das gesamte Unternehmen oder Teile davon erwerben und Sanierungsvorschläge machen. Die Regierung hat eine Verstaatlichung des Traditionsunternehmens ausgeschlossen.

Laut der römischen Tageszeitung „Il Messaggero“ hat die deutsche AUA-Mutter Lufthansa einen Berater beauftragt, Informationen über die Verkaufsprozesse zu sammeln. Auch drei Private-Equity-Fonds - TPG, Cerberus und Indigo Partners - hätten laut dem Blatt Interesse an Alitalia signalisiert. Bisher hatte die Lufthansa ein Interesse an Alitalia bestritten.