Tote bei Anschlag mit Autobombe in syrischer Stadt Homs

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe sind in der zentralsyrischen Stadt Homs mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem habe es Verletzte gegeben, berichtete heute die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA.

Das syrische Fernsehen meldete vier Tote und 32 Verletzte. Laut oppositionsnaher Syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien explodierte die Bombe in einem Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen. Homs wird von Regierungstruppen kontrolliert.

Weitere Bombe in Damaskus

Eine weitere Bombe detonierte in der Hauptstadt Damaskus auf der Straße zum Flughafen, wie die Beobachtungsstelle erklärte. SANA zufolge stoppten Regierungstruppen an einem Kontrollpunkt ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug. Angaben zu Opfern gab es nicht.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen. In der Nähe des Anschlagsortes in Damaskus liegt der Schrein Sajjida Seinab, ein wichtiger Pilgerort für schiitische Muslime. Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte dort in den Vergangenheit Anschläge verübt.