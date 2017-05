May hält weiteren Anschlag für möglich

Die Polizei in Manchester hat nach dem Selbstmordanschlag auf ein Konzert mit 23 Toten, darunter der Täter, und Dutzenden Verletzten einen 23-jährigen Mann festgenommen. Das gab die Polizei via Twitter bekannt. Welche Beziehung der Mann zu dem Attentäter, dessen Identität bereits feststehen soll, hatte, ist noch nicht bekannt. Der Attentäter habe mit „kaltem Kalkül“ auf Kinder gezielt, so Premierministerin Theresa May in einer ersten Stellungnahme. Ein Anschlag sei weiterhin sehr wahrscheinlich, so May weiter. Die Nerven liegen blank.

