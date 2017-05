Helene Fischer zu Gast im „Dancing Stars“-Finale

Bei „Dancing Stars“ geht es am Freitag um 20.15 Uhr in ORF eins um den Einzug ins Finale. Bereits fix dabei ist Helene Fischer. Die deutsche Schlagersängerin stattet der Tanzshow am 2. Juni einen Besuch ab und wird den Song „Viva la Vida“ aus ihrem aktuellen Album im Showprogramm zum Besten geben.

