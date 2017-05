ORF-Publikum für starken trimedialen ORF

Das Publikum des ORF wünscht sich einen starken, trimedialen ORF, der gerade auch im Onlinebereich ein starkes Standbein hat. Das geht aus einer vom ORF beauftragten Integral-Studie hervor.

Laut der heute von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz vor dem Publikumsrat präsentierten Studie ist der ORF für 81 Prozent der Österreicher „die erste Informationsquelle“, 68 Prozent beurteilen die Nachrichten und Informationen der ORF-Angebote als „sehr bzw. eher glaubwürdig“.

Wrabetz: Studie bestätigt Vertrauen des Publikums

"Die hohen Marktanteile und Reichweiten der ORF-Information in den vergangenen Wochen zeigen, dass der ORF gerade in bewegten Zeiten die wichtigste Informationsquelle der Österreicherinnen und Österreicher ist“, sagte der ORF-Generaldirektor: „Deshalb freuen uns die positiven Ergebnisse der vorliegenden Studie, die das hohe Vertrauen des Publikums in den ORF bestätigen.“

86 Prozent finden, der ORF sei als „starker, unabhängiger öffentlich-rechtlicher Sender“ wichtig für Österreich. 82 Prozent der 1.000 Befragten finden es sehr oder eher wichtig, dass der ORF Angebote sowohl im Fernsehen und Radio als auch online anbietet. Für 87 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist es wichtig, dass der ORF über ein Korrespondentennetz verfügt.

Wrabetz für Ausbau der Onlineangebote

Ein Ausbau der Onlineangebote sei also wichtig, schloss Wrabetz daraus. Er wünscht sich eine „Entwicklungsgarantie im digitalen Zeitalter“. Die strengen Vorgaben für mobile Apps etwa hinderten den ORF daran, „seine Angebote in einer medienadäquaten Form für alle Plattformen aufzubereiten“.

Mit eigenen Onlinespartenkanälen könnte man „besondere Bedürfnisse des Publikums erfüllen“. Von „neuen Werbeformen im Onlinebereich“ sei der ORF derzeit abgeschnitten, „Onlinebudgets wandern zunehmend aus Österreich ab“.

Die Rechtsmeinung, wonach keine Gebühren zu zahlen sind, wenn man die ORF-Programme via Streaming empfängt, widerspreche der Mediennutzung im 21. Jahrhundert, so Wrabetz. Und schließlich hätte man gerne die Verfahrensdauer für die Prüfung neuer Onlineangebote (derzeit läuft etwa eines für den geplanten YouTube-Channel) verkürzt: Mit im Schnitt 161 Tagen in der ersten Instanz sei diese zu lang. „Es werden auch Vorhaben im Detail geprüft, deren Realisierung deutlich weniger Aufwand verursacht als die Prüfung selbst.“

