Schauspieler Roger Moore ist tot

Der britische Schauspieler Sir Roger Moore ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er starb in der Schweiz an den Folgen einer Krebserkrankung, wie seine Kinder heute mitteilten. Seinen Wünschen entsprechend wird er in einer privaten Zeremonie in Monaco begraben werden.

Siebenmal als James Bond auf der Leinwand

In den 1960er und 70er Jahren feierte Moore Welterfolge mit den Fernsehserien „Simon Templar“ und „Die 2“. Er galt damals als der bestbezahlte Fernsehschauspieler der Welt.

Einem noch größeren Publikum wurde der Brite durch seine Darstellung des James Bond bekannt. Insgesamt siebenmal - und damit öfter als jeder andere seiner Kollegen - verkörperte er den britischen Geheimagenten auf der Kinoleinwand. Zum ersten Mal schlüpfte er 1973 in „Leben und sterben lassen“ in die Rolle.

Studium an Royal Academy of Dramatic Arts

Moore wurde am 14. Oktober 1927 in Stockwell, heute ein Stadtteil von London, geboren. Als 18-Jähriger trat er kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die britische Armee ein. Er war sowohl in Deutschland als auch kurz in Kärnten stationiert.

Ende der 1940er Jahre übernahm Moore erste Statistenrollen beim Film - und entschied sich schließlich, eine Laufbahn als Schauspieler einzuschlagen. Mit finanzieller Unterstützung des Regisseurs Brian Desmond Hurst begann er ein Schauspielstudium an der Royal Academy of Dramatic Arts.

Von Queen geadelt

Nach zahlreichen Rollen im Theater übersiedelte er 1953 in die USA, wo er neben dem Kino auch bald erste TV-Rollen erhielt. 2003 wurde der Schauspieler von der britischen Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Vier Jahre später bekam er einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.