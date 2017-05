Längstdienender James Bond

Der britische Schauspieler Sir Roger Moore ist tot. Er starb am Dienstag 89-jährig in der Schweiz nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung. Das teilten seine Kinder mit. Bereits in den 1960er Jahren feierte er als Meisterdieb Simon Templar im Fernsehen einen Welterfolg. Seine Karriere sollte aber eine andere Rolle prägen: Insgesamt siebenmal verkörperte Moore auf der Leinwand den britischen Geheimagenten James Bond - öfter als jeder andere Bond-Darsteller.

