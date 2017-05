Kontrollierte Explosion und Verhaftung

Nach dem blutigen Anschlag auf ein Konzert in Manchester mit 22 Opfern und Dutzenden Verletzten haben die Ermittler am Dienstag weitere Anti-Terror-Einsätze in zwei Bezirken der Stadt durchgeführt. Bei einem Einsatz wurde eine kontrollierte Sprengung durchgeführt - in Zusammenhang mit dem Anschlag, so die Polizei. Ein 23-jähriger Mann wurde verhaftet. Er wird mit dem Selbstmordattentäter in Verbindung gebracht. Unterdessen werden mehr Details bekannt: Unter den Opfern waren zahlreiche Kinder, das jüngste war erst acht.

