UNHCR warnt vor neuer großer Flüchtlingskrise in Burundi

Die Vereinten Nationen warnen vor einer immer schlimmer werdenden Flüchtlingskrise im ostafrikanischen Burundi. Bis Ende des Jahres könne die Zahl der burundischen Flüchtlinge auf mehr als eine halbe Millionen ansteigen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) heute mit. Damit wäre die Lage in Burundi womöglich „die drittgrößte Flüchtlingssituation in Afrika“.

In Burundi brach 2015 eine politische Krise aus, als sich Präsident Pierre Nkurunziza entgegen den Bestimmungen der Verfassung eine dritte Amtszeit sicherte. Rund 1,1 Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben auf Hilfsmittel angewiesen, rund 410.000 Burundier sind bisher in Nachbarländer geflohen. Die meisten - etwa 249.000 - befinden sich laut Angaben in Tansania. Zehntausende weitere seien nach Ruanda, Uganda und in die Demokratische Republik Kongo geflohen.

„Die Bedingungen für Flüchtlinge in den Nachbarländern sind extrem schwer“, hieß es. Das UNHCR benötigt nach eigenen Angaben 250 Millionen US-Dollar (223 Millionen Euro) für die Flüchtlinge. Bisher habe das UNHCR nur zwei Prozent davon erhalten.