Bombe in Eigenbau hergestellt

Der Selbstmordattentäter, der ein Blutbad nach einem Konzert in Manchester anrichtete, bei dem er 22 Menschen mit in den Tod riss und Dutzenden verletzte, ist laut britischen Medien identifiziert. Es soll sich dabei um einen jungen Mann handeln, der aus Manchester stammte. Seine Eltern seien 1994 aus Libyen geflüchtet, wie der britische „Telegraph“ schreibt. Die Bombe sei improvisiert gewesen und in Eigenbau hergestellt worden, so die Polizei. Weitere Razzien, die zu einer Verhaftung führten, sollen Aufklärung bringen, ob der Täter in ein Netzwerk eingebunden war.

